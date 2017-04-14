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Паркин: слова Коу о тяжелой жизни информаторов IAAF в России не вызывают удивления

Спорт
14 апреля, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
По мнению исполнительного директора ВФЛА, информатор IAAF Андрей Дмитриев решал свои личные вопросы
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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин не удивлен последнему заявлению президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу, который после отъезда из России информатора IAAF Андрея Дмитриева выразил сомнения в наличии у борцов за чистый спорт комфортных условий для жизни в России. Об этом Паркин сообщил ТАСС.

Коу назвал бегуна Дмитриева, спешно покинувшего страну, чемпионом чистого спортивного движения в России и выразил сомнения в том, что другие российские информаторы IAAF и Всемирного антидопингового агентства могут беспрепятственно осуществлять свою деятельность у себя на родине.

"Я не удивлен последним претензиям Коу на тему тяжелой жизни информаторов в России, - признался Паркин. - Но с тем же Дмитриевым я лично общался неоднократно, и у меня сложилось свое мнение об этом человеке, который играл с нами в какую-то игру. А когда стало ясно, что он уклоняется еще и от призыва в армию, то вроде становится понятно, его мотивом к активной публичной деятельности было не только желание побороться за чистый спорт".

"Вспомните последние события вокруг бегуна Александра Хютте, - продолжил собеседник агентства. - Все теперь в курсе, какие торги этот человек вел со всеми, включая должностных лиц IAAF. То же самое и Дмитриев, которого Коу назвал чемпионом России по чистому спорту. Но это же не так, Дмитриев решал свои личные вопросы".

Паркин отметил, что часть заявлений Дмитриева действительно была полезна ВФЛА. "По тому же тренеру Казарину мы признаем нарушения. Но сложно порой уследить за всеми, принимая в расчет размеры нашей страны. Все же остальные его заявления нужны были лишь для того, чтобы поднять в глазах международной общественности свой статус информатора", - считает собеседник агентства.

"А на контакты с федерацией он не шел. Как мы можем оказывать ему содействие, если по десять раз в день пытаемся связаться по телефону, а он не выходит на контакт. Если человек не хочет этого, то как нам поступать в таком случае?", - подытожил исполнительный директор ВФЛА.

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