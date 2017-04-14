Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский ходок Широбоков имеет право выступить на майском Кубке Европы в Чехии

Спорт
14 апреля, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Как рассказала ТАСС представитель оргкомитета соревнований, Широбоков имеет право выступать на турнире в статусе нейтрального спортсмена и под флагом Европейской легкоатлетической ассоциации
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Двукратный чемпион России в спортивной ходьбе на 20 км Сергей Широбоков, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена, имеет право заявиться на майский Кубок Европы по ходьбе, который пройдет в Чехии. Об этом сообщила ТАСС представитель оргкомитета соревнований Марта Фейкова.

В рамках Кубка Европы, который пройдет 21 мая в Подебрадах, будут разыграны награды на дистанциях 20 км у мужчин и женщин, на 50 км - у мужчин, а также на 10 км у спортсменов и спортсменок, чей возраст не превышает 20 лет.

"Сергей Широбоков имеет право выступать на турнире в Подебрадах в статусе нейтрального спортсмена и под флагом Европейской легкоатлетической ассоциации", - отметила Фейкова.

ИААФ приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и два ходока: тренирующийся в Саранске 18-летний Сергей Широбоков и 19-летняя спортсменка из Пензы Яна Смердова, которая также имеет право выйти на старт Кубка Европы в Чехии.

На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России по ходьбе выступавший за Мордовию и Удмуртию Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунды, что больше чем на минуту лучше результата, которое показал летом прошлого года в Рио-де- Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1.19.41).

Смотрите также

Ходок Широбоков на чемпионате России показал результат, превзошедший его ожидания
Сергей Широбоков стал чемпионом России в ходьбе на 20 км

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Игроки СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов (слева направо), забивший решающий гол в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и "Металлург"
17
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
2
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
3
В столичном метро запустят поезд нового поколения "Москва"
4
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
5
"Ъ": руководитель фонда "Дар" Елисееев планирует подать в суд на Навального
6
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама