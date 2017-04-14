Российский ходок Широбоков имеет право выступить на майском Кубке Европы в Чехии

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Двукратный чемпион России в спортивной ходьбе на 20 км Сергей Широбоков, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена, имеет право заявиться на майский Кубок Европы по ходьбе, который пройдет в Чехии. Об этом сообщила ТАСС представитель оргкомитета соревнований Марта Фейкова.
В рамках Кубка Европы, который пройдет 21 мая в Подебрадах, будут разыграны награды на дистанциях 20 км у мужчин и женщин, на 50 км - у мужчин, а также на 10 км у спортсменов и спортсменок, чей возраст не превышает 20 лет.
"Сергей Широбоков имеет право выступать на турнире в Подебрадах в статусе нейтрального спортсмена и под флагом Европейской легкоатлетической ассоциации", - отметила Фейкова.
ИААФ приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и два ходока: тренирующийся в Саранске 18-летний Сергей Широбоков и 19-летняя спортсменка из Пензы Яна Смердова, которая также имеет право выйти на старт Кубка Европы в Чехии.
На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России по ходьбе выступавший за Мордовию и Удмуртию Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунды, что больше чем на минуту лучше результата, которое показал летом прошлого года в Рио-де- Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1.19.41).