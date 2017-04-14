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Баттон заменит Алонсо в составе команды "Формулы-1" "Макларен" на Гран-при Монако

Спорт
14 апреля, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Ранее двукратный чемпион мира объявил, что примет участие в знаменитой гонке чемпионата Indycar "Инди 500", которая пройдет в один день с Гран-при Монако
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Дженсон Баттон

Дженсон Баттон

© EPA/DIEGO AZUBEL

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" 2009 года британец Дженсон Баттон заменит испанца Фернандо Алонсо в составе команды "Макларен" на Гран-при Монако. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

В четверг двукратный чемпион мира Алонсо объявил, что примет участие в знаменитой гонке чемпионата Indycar "Инди 500", которая пройдет в один день с Гран-при Монако - 28 мая.

"Я взволнован своим разовым возвращением в "Формулу-1", было сложно придумать лучшее место для этого, чем мой домашний Гран-при (гонщик проживает в Монако), - сказал Баттон. - Я победил здесь в 2009 году, и это одна из самых моих любимых трасс. Я понимаю, что в этот раз повторить успех будет сложно, но набрать очки здесь у нас будет возможность".

"Что касается Фернандо, то я надеюсь, что он не только покажет высокий результат в "Инди 500", но и получит удовольствие от гонки, это будет отличный опыт для него, - продолжил 37-летний пилот. - Он является первоклассным гонщиком, все это знают, однако стиль вождения на овальной трассе станет новым опытом для него, но я думаю, что он справится с этим достаточно быстро. 28 мая вечером, после Гран-при Монако, я буду сидеть и смотреть за его выступлением, с нетерпением жду этого момента".

Баттон выступал за "Макларен" с 2010 по 2016 год. По завершении прошлого сезона он объявил о паузе в карьере.

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