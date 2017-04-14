Французский хоккеист Да Коста не сыграет с россиянами в субботу

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Франции по хоккею Стефан Да Коста не сыграет в субботнем матче Евровызова против команды России. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Дэйв Хендерсон.
В четверг в Челябинске российская команда уступила французам в овертайме со счетом 0:1. Да Коста получил травму во втором периоде, он не смог продолжить игру и был отправлен в больницу. За тренировкой своей команды в пятницу он наблюдал со скамейки запасных.
"Всегда тяжело терять одного из лучших игроков, особенно во время контрольных матчей. Естественно, Да Коста не сыграет завтра, - сказал Хендерсон. - Сейчас у него не так все плохо, как казалось, он пройдет курс лечения".
"У него травма нижней части тела, которую он получил вчера. Нам нужно оценить его состояние в течение последующих трех-четырех дней, чтобы понять, как он будет восстанавливаться к чемпионату мира. Мы не волнуемся по поводу сроков - это может быть пять дней, может быть неделя. Мы потратим на его восстановление столько времени, чтобы он был готов на 100 процентов", - добавил Хендерсон.
Второй матч между командами России и Франции состоится в Челябинске в субботу. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.