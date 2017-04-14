Тренер ХК "Авангард" Скабелка желает сохранить в команде Бурдасова и Никитина

ОМСК, 14 апреля. /ТАСС/. Главный тренер омского "Авангарда" Андрей Скабелка хочет сохранить в составе команды хоккеистов Антона Бурдасова и Никиту Никитина. Об этом он рассказал журналистам.

Контракты 29-летнего защитника Никитина и 25-летнего нападающего Бурдасова истекают 30 апреля.

"Состав конечно изменится, но я бы не хотел каких-то кардинальных изменений, потому что здесь хорошая команда, которая заняла второе место в регулярном чемпионате, достаточно сильная команда, способная решать серьезные задачи. Состав поменяется процентов на 20, это рабочий процесс", - заявил Скабелка.

"Я бы хотел, чтобы Антон Бурдасов остался, у нас с ним произошел разговор, сам он изъявляет желание остаться, это сильный игрок, - продолжил он. - Я думаю, что он до конца еще не реализовал свой потенциал, он может играть намного лучше и приносить больше пользы команде. Если говорить про Никитина, то я тоже считаю, что в целом у него был не очень хороший прошлый сезон, неровный, были хорошие игры, были не очень. Я думаю, что он еще способен помочь команде".

По словам специалиста, лучшие бомбардиры МХЛ Артем Манукян и Антон Ковалев из "Омских ястребов" находятся в поле зрения тренерского штаба основной команды. "Да, они были у нас нас на сборе, мы следим за ними, они хорошие, способные ребята. Артем и Антон были лучшими среди своих сверстников, они должны сделать еще шаг, чтобы играть против мужиков. Во взрослом хоккее другие требования, поэтому им предстоит еще много работы", - резюмировал Скабелка.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" дошел до 1/2 финала Восточной конференции, где уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 2-4 в серии. Руководство омского клуба не стало продлевать контракт с главным тренером Федором Канарейкиным и объявило о приглашении на этот пост Андрея Скабелки, который ранее руководил "Сибирью".