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Защитник клуба НХЛ "Тампа" Хедман выступит за сборную Швеции на ЧМ

Спорт
14 апреля, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Также свое участие подтвердили защитник "Ванкувера" Александр Эдлер, нападающие "Каролины" Элиас Линдхольм, Йоаким Нордстрем, Виктор Раск и вратарь команды Эдди Лэк
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Виктор Хедман

Виктор Хедман

© AP Photo/Chris O'Meara

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Тампы-Бэй" Виктор Хэдман согласился выступить за сборную Швеции на чемпионате мира 2017 года в Париже и Кельне. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швеции.

Также свое участие подтвердили защитник "Ванкувера" Александр Эдлер, нападающие "Каролины" Элиас Линдхольм, Йоаким Нордстрем, Виктор Раск и вратарь команды Эдди Лэк.

Отмечается, что они примут участие в матче против сборной России 27 апреля, который пройдет в рамках Евротура.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. На групповом раунде шведская команда сыграет со сборными России, США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

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