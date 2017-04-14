Защитник клуба НХЛ "Тампа" Хедман выступит за сборную Швеции на ЧМ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Тампы-Бэй" Виктор Хэдман согласился выступить за сборную Швеции на чемпионате мира 2017 года в Париже и Кельне. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швеции.

Также свое участие подтвердили защитник "Ванкувера" Александр Эдлер, нападающие "Каролины" Элиас Линдхольм, Йоаким Нордстрем, Виктор Раск и вратарь команды Эдди Лэк.

Отмечается, что они примут участие в матче против сборной России 27 апреля, который пройдет в рамках Евротура.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. На групповом раунде шведская команда сыграет со сборными России, США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.