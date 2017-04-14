Сабитов: ФК "Мордовия" погасил все долги по зарплате перед командой

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САРАНСК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб "Мордовия" погасил все долги по зарплате перед игроками. Об этом рассказал капитан саранской команды Ренат Сабитов на встрече с вице-премьером РФ, председателем оргкомитета "Россия-2018" Виталием Мутко.
Мутко прибыл в Саранск для осмотра объектов чемпионата мира 2018 года - в том числе тренировочной базы "Мордовии".
"Все долги и перед предыдущим, и текущем составами погашены. Проблем в этом плане сейчас нет", - сказал Сабитов.
"Мордовия" находится на 16-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после 31-го тура.