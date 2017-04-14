Тренер: игроки НХЛ пополнят состав сборной Франции за неделю до чемпионата мира

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Французские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приедут в национальную команду для участия в чемпионате мира за неделю до старта турнира. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Дэйв Хендерсон.

Ранее форвард французов Стефан Да Коста сообщил, что из НХЛ за сборную Франции сыграют форварды Антуан Руссель ("Даллас"), Пьер-Эдуар Белльмар ("Филадельфия"), а также защитник Йоанн Овитю ("Нью-Джерси").

"У нас будет тренировочный лагерь в Бордо, где мы сыграем с белорусами (30 апреля и 1 мая). Они подъедут за неделю до чемпионата мира", - сказал Хендерсон.

Тренер французов также сообщил, что тренерский штаб будет отбирать двух голкиперов на позиции второго и третьего вратарей, учитывая, что первым номером будет выступавший в НХЛ 41-летний Кристобаль Юэ. "Юэ не поехал в Челябинск - он дома занимается с тренером вратарей. У нас три голкипера, из которых мы должны выбрать второго и третьего номера", - отметил он.

Чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Французы сыграют в Париже с действующими чемпионами мира канадцами, а также командами Финляндии, Чехии, Швейцарии, Белоруссии и Норвегии.