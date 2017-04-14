Президиум ВФП не утвердил кандидатуру Власенко в состав бюро FINA

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Кандидатура президента российских федераций прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло Алексея Власенко не была утверждена в состав бюро Международной федерации плавания (FINA) по итогам заседания президиума Всероссийской федерации плавания (ВФП). Об этом журналистам сообщил глава ВФП, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

Заседание президиума прошло в пятницу в Москве.

"Что касается выдвижения кандидатов в члены бюро FINA, то президиум утвердил ранее отправленную кандидатуру Владимира Сальникова и отказался от выдвижения второй кандидатуры", - сказал Сальников.

Ранее кандидатура Власенко в состав бюро FINA была выдвинута президиумами российских федераций прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло. Таким образом, единственным кандидатом от России в состав бюро FINA является Сальников.

Выборный конгресс FINA пройдет в июле в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.