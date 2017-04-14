BFMTV: семь человек пострадали и 12 были задержаны в ходе беспорядков в Лионе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Семь человек пострадали и 12 были арестованы в результате беспорядков в Лионе перед матчем лиги Европы по футболу между одноименным клубом и турецким "Бешикташем". Об этом сообщает французская радиостанция BFMTV.

Трое полицейских и двое жандармов получили легкие ранения. Двое болельщиков были доставлены в госпиталь с ожогами.

В четверг более тысячи болельщиков выбежали на поле перед началом первого матча 1/4 финала футбольной Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем". Инцидент произошел за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних ярусов. В то же время на трибунах стадиона началась массовая драка болельщиков клубов.

Позже сообщалось, что первые стычки болельщиков в Лионе были еще за несколько часов до игры - их провоцировали турецкие болельщики, которых приехало в Лион огромное количество.

На стадионе, вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов "Бешикташа". Встреча должна была начаться в 22:05 мск, но в результате была задержана на 45 минут. В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Лиона".