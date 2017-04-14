Прыгунья на лыжах с трамплина Аввакумова приступит к полноценным тренировкам 17 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова начнет полноценную подготовку к следующему сезону после операции 17 апреля. Об этом она сообщила ТАСС.

В феврале текущего года Аввакумова сломала ребро, но смогла выступить на чемпионате мира в финском Лахти. В ходе этого турнира россиянка почувствовала боль в колене, из-за чего она пропустила заключительный этап Кубка мира.

"Восстановление проходит хорошо, к легким тренировкам приступила еще две недели назад, а со следующей недели буду полноценно тренироваться. Самочувствие хорошее, надеюсь, что в олимпийском сезоне будет меньше проблем со здоровьем", - заявила спортсменка.

Аввакумова включена в состав женской команды для подготовки к Олимпийским играм 2018 года. Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.