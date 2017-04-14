Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что спокойно отнесется к своей отставке

Спорт
14 апреля, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Клуб занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего "Спартака" на восемь очков
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Главный тренер санкт- петербургского "Зенита" Мирча Луческу спокойно отнесется к своей отставке, если она произойдет. Слова Луческу приводит пресс-служба клуба.

"Я спокоен, делаю все возможное, чтобы помочь клубу играть зрелищнее, лучше, а также помочь игрокам, - сказал Луческу. - Не всегда это получалось, к сожалению, для меня не важно, что сейчас, а важна ближайшая игра. После нее будем говорить и обсуждать дальше. Будет такое решение (об отставке) - я его нормально приму, будет, конечно, печально, но такова ситуация".

Специалист прокомментировал важность матча с московским "Спартаком", который состоится 16 апреля. "Естественно, это всем ясно, что если команда не выиграет, то нужно только признать, что это будет год "Спартака", - сказал Луческу. - Они на хорошем энтузиазме провели все матчи, имели больше везения, много игр вытаскивали на последних минутах и секундах, добиваясь положительных результатов. Единственное, чем могут быть довольны футболисты - это положительный результат, когда он есть, то и все остальное хорошо".

"Зенит" занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего московского "Спартака" на восемь очков.

Смотрите также

Игонин: футболист "Зенита" Шатов сказал о тренере Луческу далеко не все, что хотел
Источник: "Зенит" выплатит Луческу €2,5 млн в случае увольнения

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Игроки СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов (слева направо), забивший решающий гол в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и "Металлург"
17
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
2
Путин в 2016 году заработал 8,86 млн рублей
3
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
4
Украина обвинила РФ в создании негативного информационного фона вокруг "Евровидения-2017"
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама