Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что спокойно отнесется к своей отставке

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Главный тренер санкт- петербургского "Зенита" Мирча Луческу спокойно отнесется к своей отставке, если она произойдет. Слова Луческу приводит пресс-служба клуба.

"Я спокоен, делаю все возможное, чтобы помочь клубу играть зрелищнее, лучше, а также помочь игрокам, - сказал Луческу. - Не всегда это получалось, к сожалению, для меня не важно, что сейчас, а важна ближайшая игра. После нее будем говорить и обсуждать дальше. Будет такое решение (об отставке) - я его нормально приму, будет, конечно, печально, но такова ситуация".

Специалист прокомментировал важность матча с московским "Спартаком", который состоится 16 апреля. "Естественно, это всем ясно, что если команда не выиграет, то нужно только признать, что это будет год "Спартака", - сказал Луческу. - Они на хорошем энтузиазме провели все матчи, имели больше везения, много игр вытаскивали на последних минутах и секундах, добиваясь положительных результатов. Единственное, чем могут быть довольны футболисты - это положительный результат, когда он есть, то и все остальное хорошо".

"Зенит" занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего московского "Спартака" на восемь очков.