Тренер: россияне в повторном матче постараются взять реванш у сборной Франции по хоккею

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею в повторном матче с командой Франции постарается взять реванш за поражение в четверг. Такое мнение журналистам высказал главный тренер французов Дэйв Хендерсон.

Россияне в матче Евровызова в Челябинске уступили в овертайме со счетом 0:1.

"Думаю, что в субботу соперник постарается взять реванш после поражения. Наш вратарь сыграл фантастический матч, отразив порядка 45 бросков, что стало большой частью победы. В овертайме нам удался отличный бросок, который удивил вратаря, - сказал Хендерсон. - Завтра, я думаю, будет более интенсивная игра: нам такие матчи полезны на будущее, мы проверяем свои звенья в них".

В последний раз в официальных встречах французы выиграли у россиян на чемпионате мира 2013 года. "Относительно сравнения, то сейчас контрольный матч - мы готовимся к чемпионату мира, у российской команды здесь играет резерв. Мы вырабатываем свой стиль игры, оцениваем ряд игроков, которые останутся в команде или нет", - отметил специалист.

Сборные России и Франции сыграют в повторном матче в рамках Евровызова в субботу, начало встречи в 12:00 мск.