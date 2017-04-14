Хоккеисты СКА Дацюк и Войнов не сыграют в оставшихся матчах финала Кубка Гагарина

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МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Игроки санкт-петербургского СКА Павел Дацюк и Вячеслав Войнов пропустят оставшиеся матчи финальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским "Металлургом". Об этом ТАСС заявил член правления СКА Александр Медведев.
38-летний Дацюк последний раз сыграл в третьем матче второго раунда плей-офф против столичного "Динамо". 27-летний Войнов не сыграл ни в одном матче нынешнего розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Дацюк и Войнов не сыграют в текущем плей-офф из-за травм", - заявил Медведев.
Четвертый матч серии между СКА и "Металлургом" пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге. Счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба.