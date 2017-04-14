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Сальников: ВФП отказалась оплачивать штрафы атлетов за счет бюджета федерации

Спорт
14 апреля, 13:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
ВФП продолжит выполнять свои обязательства перед FINA, однако сами штрафы будут в дальнейшем возмещаться самими спортсменами
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Владимир Сальников

Владимир Сальников

© ТАСС/Юрий Машков

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация плавания (ВФП) приняла решение не гасить штрафы спортсменов за нарушение антидопингового законодательства за счет бюджета федерации. Об этом журналистам заявил глава ВФП Владимир Сальников.

"В существующей ситуации мы испытываем финансовые убытки в связи с тем, что некоторые спортсмены недобросовестно относятся к своим обязанностям по выполнению антидопингового законодательства, а именно: пропуск теста, слушания по делу о нарушении, их, к счастью, очень мало, но тем не менее, незаполнение электронной системы ADAMS и так далее, - сказал Сальников. - Таким образом, ВФП, получая штрафы, несет убытки. Поэтому президиум принял решение, что мы больше не будем гасить штрафы за счет федерации, а транслировать их для погашения конкретному спортсмену".

"Механизм будет отработан и представлен позднее. ВФП здесь оказывается как общественная организация в плену индивидуумов, которые недобросовестно выполняют свои обязанности", - подчеркнул он.

По словам Сальникова, ВФП продолжит выполнять свои обязательства перед Международной федерацией плавания (FINA) и будет гасить штрафы российских спортсменов. "Мы продолжим выполнять свои обязательства перед FINA, однако сами штрафы будут в дальнейшем возмещаться самими спортсменами в соответствии с механизмом, который нам предстоит выработать", - добавил он.

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