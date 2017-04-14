Москва примет "Финал шести" чемпионата России по волейболу

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Финал шести" мужского чемпионата России по волейболу пройдет в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Данное решение было принято в пятницу на совещании ВФВ.

В "Финале шести" чемпионата России сыграют казанский "Зенит" и московское "Динамо", занявшие первые два места по итогам предварительного этапа. Еще четыре участника определятся по результатам плей-офф.