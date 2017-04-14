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Гендиректор клуба: ФК "Томь" намерен пройти лицензирование до конца апреля

Спорт
14 апреля, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
По словам Руслана Киселева, те финансы, которыми клуб будет располагать, не позволят остаться в премьер-лиге
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Томский футбольный клуб "Томь" намерен пройти лицензирование на следующий сезон до конца апреля; тем не менее, объем финансирования в любом случае не позволит команде остаться в премьер-лиге. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Руслан Киселев.

Финансовые проблемы вынудили томский клуб расстаться почти со всем основным составом в зимний перерыв, а также не позволили заявить новичков, так что команда вынуждена прибегать к услугам игроков молодежной команды. В феврале стало известно, что за прошлый год томичи накопили долг в размере 460 млн рублей. Позднее спонсор клуба "Газпром нефть" направила "Томи" 200 млн на их погашение. Тем не менее, вице-губернатор Томской области Чингис Акатаев уже заявил, что финансовая ситуация не позволит клубу сыграть в премьер-лиге, даже если команда сохранит в ней место.

"Мы подали документы, сейчас все в процессе. Конечно, нам напишут замечания из-за долгов, но сейчас мы получим деньги, погасим долги, в том числе по налогам, напишем апелляцию и будем стараться всеми силами пройти лицензирование. Крайний срок подачи апелляции - 11 мая, но мы хотим это сделать до конца апреля - сами понимаете, что это не однодневный процесс, поэтому мы берем с запасом, чтобы все вовремя сделать", - рассказал Киселев.

"Нам нужно погасить долги, которые были у клуба на декабрь 2016 года, пока мы ждем деньги, - пояснил собеседник ТАСС. - Сейчас не могу сказать точно, сколько долгов осталось, потому что мы начисляем зарплату работникам, проценты растут, есть решения контрольно-дисциплинарного комитета. Сумма увеличивается".

В премьер-лиге не останемся

После 22 туров "Томь" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата с 13 очками, в четырех очках о зоны стыковых игр.

"Надо понимать, что те финансы, которыми мы располагаем и будем располагать, не позволят нам остаться в премьер-лиге, - заявил Киселев. - Будем стараться достойно выглядеть в ФНЛ (Футбольная национальная лига - прим. ТАСС)".

В 23-м туре томичи 16 апреля сыграют на выезде с екатеринбургским "Уралом".

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