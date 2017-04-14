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Мутко: основные работы по подготовке к ЧМ-2018 должны быть завершены в 2017 году

Спорт
14 апреля, 14:27 UTC+3 САРАНСК /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
В пятницу оргкомитет "Россия-2018" во главе с вице-премьером посетил Саранск с инспекционным визитом
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

САРАНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Основные строительные работы по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года в России обязательно должны быть завершены до конца 2017 года. Об этом на совещании по подготовке объектов инфраструктуры к чемпионату мира в республике Мордовия заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

В пятницу оргкомитет "Россия-2018" во главе с Мутко посетил Саранск с инспекционным визитом.

"Мы знаем все сложности и проблемы, которые есть у нас в экономике. Проделана большая работа, очень много сделано в плане подготовки к чемпионату мира, но еще много впереди. Мировое первенство - сложный проект. Мы должны сделать все, чтобы основные работы были завершены в этом году", - сказал Мутко.

"Есть еще и проблемные объекты, надо на это обратить внимание. Уверен, что с материальной частью мы справимся, надо заниматься операционной деятельностью. Любая остановка, сбой финансирования - и мы упираемся в проблемы. Надо, чтобы все графики выполнения работ выполнялись", - добавил он.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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