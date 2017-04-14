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Гендиректор: "Локомотив" и другие клубы начали интересоваться молодыми игроками ФК "Томь"

Спорт
14 апреля, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Финансовые проблемы вынудили томский клуб расстаться почти со всем основным составом в зимний перерыв, так что команда вынуждена прибегать к услугам игроков молодежной команды
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ряд клубов начал проявлять интерес к молодым футболистам "Томи", среди них и московский "Локомотив". Об этом ТАСС заявил генеральный директор томичей Руслан Киселев.

Финансовые проблемы вынудили томский клуб расстаться почти со всем основным составом в зимний перерыв, а также не позволили заявить новичков, так что команда вынуждена прибегать к услугам игроков молодежной команды. Регулярную игровую практику получают 19-летний вратарь Александр Мелихов (3 матча), защитники - 20-летний Антон Митерев (5), 21-летний Дмитрий Осипов (5) и 20-летний Дмитрий Сасин (5), 22-летний полузащитник Антон Макурин (4), а также 20-летний нападающий Александр Соболев (6, 1 гол). Еще несколько игроков получают игровое время, но меньше.

"Да, интерес появился. Московский "Локомотив" проявлял интерес к нашим ребятам, еще несколько клубов, но называть всех не хочется, чтобы ребята не задрали нос, - рассказал Киселев. - Мы, конечно, разговариваем с ребятами, убеждаем их, пересматриваем контракты, но, уверяю вас, интерес к ним есть".

После 22 туров "Томь" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата с 13 очками, в четырех очках о зоны стыковых игр. В 23-м туре томичи 16 апреля сыграют на выезде с екатеринбургским "Уралом".

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