Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Восемь фанатов ФК "Лестер" осуждены на четыре месяца за беспорядки в Мадриде

Спорт
14 апреля, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Болельщики английского клуба устроили массовые беспорядки перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с "Атлетико" 12 апреля
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Восемь болельщиков английского футбольного клуба "Лестер" приговорены к четырем месяцам заключения условно за участие в массовых беспорядках в Мадриде перед матчем Лиги чемпионов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Болельщики "Лестера" устроили массовые беспорядки в Мадриде перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против местного "Атлетико" 12 апреля.

Фанаты пошли на сделку с правосудием и признали себя виновными. В противном случае им грозил долгий судебные процесс и длительное заключение. Из восьми осужденных шесть дополнительно получили четырехмесячное тюремное заключение за нападения на полицейских.

Фанаты английской команды участвовали в столкновениях с местной полицией на площади Пласа-Майор. При этом англичане использовали в качестве оружия бутылки и другие предметы.

Матч "Атлетико" - "Лестер" завершился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 18 апреля в Лестере.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Игроки СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов (слева направо), забивший решающий гол в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и "Металлург"
17
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
2
Путин в 2016 году заработал 8,86 млн рублей
3
Украина обвинила РФ в создании негативного информационного фона вокруг "Евровидения-2017"
4
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама