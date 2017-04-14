Восемь фанатов ФК "Лестер" осуждены на четыре месяца за беспорядки в Мадриде

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Восемь болельщиков английского футбольного клуба "Лестер" приговорены к четырем месяцам заключения условно за участие в массовых беспорядках в Мадриде перед матчем Лиги чемпионов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Болельщики "Лестера" устроили массовые беспорядки в Мадриде перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против местного "Атлетико" 12 апреля.

Фанаты пошли на сделку с правосудием и признали себя виновными. В противном случае им грозил долгий судебные процесс и длительное заключение. Из восьми осужденных шесть дополнительно получили четырехмесячное тюремное заключение за нападения на полицейских.

Фанаты английской команды участвовали в столкновениях с местной полицией на площади Пласа-Майор. При этом англичане использовали в качестве оружия бутылки и другие предметы.

Матч "Атлетико" - "Лестер" завершился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 18 апреля в Лестере.