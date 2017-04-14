Восемь фанатов ФК "Лестер" осуждены на четыре месяца за беспорядки в Мадриде

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Восемь болельщиков английского футбольного клуба "Лестер" приговорены к четырем месяцам заключения условно за участие в массовых беспорядках в Мадриде перед матчем Лиги чемпионов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Болельщики "Лестера" устроили массовые беспорядки в Мадриде перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против местного "Атлетико" 12 апреля.
Фанаты пошли на сделку с правосудием и признали себя виновными. В противном случае им грозил долгий судебные процесс и длительное заключение. Из восьми осужденных шесть дополнительно получили четырехмесячное тюремное заключение за нападения на полицейских.
Фанаты английской команды участвовали в столкновениях с местной полицией на площади Пласа-Майор. При этом англичане использовали в качестве оружия бутылки и другие предметы.
Матч "Атлетико" - "Лестер" завершился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 18 апреля в Лестере.