Наблюдательный совет РУСАДА продлил срок работы конкурсной комиссии по выбору гендиректора

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Срок работы комиссии по отбору кандидатуры на пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) продлен по решению наблюдательного совета, решение связано с большим количеством заявок. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.
Заседание наблюдательного совета РУСАДА прошло в пятницу.
"Отбор на пост генерального директора РУСАДА еще не закончен. Кандидатов около 700 человек, в силу такого большого количества заявок наблюдательный совет предоставил конкурсной комиссии больше времени. Нам важно провести качественный отбор кандидатов, рассмотреть все анкеты и провести все необходимые собеседования. Мы сказали комиссии, чтоб она спокойно и качественно работала и выбрала наиболее квалифицированных кандидатов", - сказал Хрычиков.
"Следующее заседание совета состоится тогда, когда конкурсная комиссия закончит полностью отбор и проведет собеседование", - добавил он.
По словам Хрычикова, в вопросе выбора генерального директора РУСАДА не следует торопиться, жертвуя при этом качеством. "Наблюдательный совет РУСАДА понимает, что было бы неплохо решить вопрос с генеральным директором до заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое пройдет в середине мая (18 мая - прим. ТАСС). Но нам при выборе генерального директора нужно придерживаться определенной процедуры, правил и независимости выбора. Все это является ключевыми факторами в признании соответствия РУСАДА, поэтому любую процедуру мы не можем ускорять, жертвуя ее качеством", - сказал он.
РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. Срок подачи заявок завершился 31 марта. На этот пост могут также претендовать и люди, не имеющие российского гражданства, но умеющие изъясняться на русском языке.