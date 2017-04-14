Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: ФИФА удовлетворена концепцией безопасности ЧМ-2018

Спорт
14 апреля, 15:08 UTC+3 САРАНСК корр. ТАСС, Павел Гуревич
По словам вице-премьера, концепция безопасности учитывает те факторы, которые были в Лионе, в Марселе, в Германии
Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

САРАНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Концепция безопасности чемпионата мира 2018 года устраивает Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, в пятницу посетивший объекты чемпионата мира в Саранске.

Во вторник в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов у автобуса местной "Боруссии" прогремел взрыв, впоследствии расцененный немецкой полицией как теракт. Пострадал испанский футболист команды Марк Бартра. В четверг в Лионе матч Лиги Европы "Лион" - "Боруссия" был задержан а 45 минут из-за беспорядков на трибунах.

"Концепция безопасности утверждена президентом, и она учитывает те факторы, которые были в Лионе, в Марселе, в Германии. Также мы ввели Фан-ID, что тоже является определенной мерой безопасности. ФИФА удовлетворена нашей концепцией безопасности, и если будут какие-либо пожелания, то мы будем их учитывать", - сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Игроки СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов (слева направо), забивший решающий гол в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и "Металлург"
17
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
2
Путин в 2016 году заработал 8,86 млн рублей
3
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
4
Украина обвинила РФ в создании негативного информационного фона вокруг "Евровидения-2017"
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама