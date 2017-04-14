Мутко: ФИФА удовлетворена концепцией безопасности ЧМ-2018

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САРАНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Концепция безопасности чемпионата мира 2018 года устраивает Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, в пятницу посетивший объекты чемпионата мира в Саранске.
Во вторник в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов у автобуса местной "Боруссии" прогремел взрыв, впоследствии расцененный немецкой полицией как теракт. Пострадал испанский футболист команды Марк Бартра. В четверг в Лионе матч Лиги Европы "Лион" - "Боруссия" был задержан а 45 минут из-за беспорядков на трибунах.
"Концепция безопасности утверждена президентом, и она учитывает те факторы, которые были в Лионе, в Марселе, в Германии. Также мы ввели Фан-ID, что тоже является определенной мерой безопасности. ФИФА удовлетворена нашей концепцией безопасности, и если будут какие-либо пожелания, то мы будем их учитывать", - сказал Мутко.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
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