РФС ведет переговоры о проведении матчей с командами Аргентины, Бразилии, Италии и Испании

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САРАНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры по поводу проведения товарищеских матчей сборной России с командами Аргентины, Бразилии, Италии и Испании. Об этом на совещании по подготовке объектов инфраструктуры в Мордовии к чемпионату мира заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018", президент РФС Виталий Мутко.
"Ведем переговоры с Аргентиной и Бразилией. Не буду говорить, в этом году или следующем. У Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договоренность, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберется на чемпионат мира", - сказал он.
"Бразильцы вот уже свободны, а Аргентина балансирует на 4-5-м месте (в турнирной таблице южноамериканского отборочного этапа - прим. ТАСС). Мы как хозяева не обременены этим (отбором), а у других есть проблемы", - добавил он.
На данный момент известны два ближайших соперника россиян по товарищеским играм - 5 июня в Будапеште с венграми и 9 июня в Москве с чилийцами. В июне команде предстоит принять участие в домашнем Кубке конфедераций, где ее соперниками по групповому этапу станут сборные Португалии, Мексики и Новой Зеландии.