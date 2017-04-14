Владимир Воробьев назначен главным тренером московского ХК "Динамо"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Владимир Воробьев назначен на пост главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом ТАСС заявил генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов.

"Соглашение с Воробьевым рассчитано на год", - сказал он.