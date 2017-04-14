Анохин: РФС проведет тщательное расследование инцидента на матче студенческой лиги

Теракты в Египте: вера сильнее бомбМеждународная панорама 14 апреля, 17:00
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица ЛулаМеждународная панорама 14 апреля, 17:00
ЦБ создал прогноз по инфляции с помощью "Яндекс.Музыки"Общество 14 апреля, 16:55
ВФСО "Динамо" будет добиваться большей прозрачности от динамовских клубовСпорт 14 апреля, 16:48
Около 9 тыс. человек посетили научную конференцию "Ломоносов" в 2017 годуНаука 14 апреля, 16:41
Тепло, как в Арктике: как современные технологии помогают обогревать СеверВ стране 14 апреля, 16:30
WikiLeaks опубликовала данные о слежке ЦРУ за кандидатами в президенты Франции в 2012 годуМеждународная панорама 14 апреля, 16:26
Давыдов: задача Воробьева на посту тренера "Динамо" - выход в финал плей-офф КХЛСпорт 14 апреля, 16:21
Суд арестовал оппозиционера Мальцева на 15 сутокПроисшествия 14 апреля, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проведет тщательное расследование массовой драки на матче Национальной студенческой футбольной лиги. Об этом ТАСС рассказал вице-президент организации Сергей Анохин.
На 72-й минуте матча между УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный) при счете 1:1 на поле произошла массовая драка между футболистами. Потасовку удалось остановить не без помощи полиции. В результате инцидента футболист екатеринбургской команды Александр Тарасов покинул поле с окровавленным лицом. Арбитры приняли решение не доигрывать матч.
"Безусловно, произошел просто вопиющий случай. Насилию не место на футбольном поле, особенно, когда речь идет о детско-юношеском, студенческом и вообще массовом футболе. Отсюда выходят наши болельщики, растут любители футбола. Хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось, для этого РФС проведет тщательное расследование инцидента и накажет по всем строгим футбольным законам всех виновных, мы отнесемся к этому самым должным, внимательным и жестким образом", - рассказал Анохин.
"Возможно ли вмешательство в эту ситуацию правоохранительных органов? Конечно, но сначала нужно выяснить ряд деталей, понять, насколько тяжелые телесные повреждения получили участники инцидента", - добавил вице-президент РФС.