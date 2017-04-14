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Анохин: РФС проведет тщательное расследование инцидента на матче студенческой лиги

Спорт
14 апреля, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
На 72-й минуте матча студенческой лиги между УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный) при счете 1:1 на поле произошла массовая драка между футболистами
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Сергей Анохин

Сергей Анохин

© ТАСС/Дмитрий Рогулин

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проведет тщательное расследование массовой драки на матче Национальной студенческой футбольной лиги. Об этом ТАСС рассказал вице-президент организации Сергей Анохин.

На 72-й минуте матча между УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный) при счете 1:1 на поле произошла массовая драка между футболистами. Потасовку удалось остановить не без помощи полиции. В результате инцидента футболист екатеринбургской команды Александр Тарасов покинул поле с окровавленным лицом. Арбитры приняли решение не доигрывать матч.

"Безусловно, произошел просто вопиющий случай. Насилию не место на футбольном поле, особенно, когда речь идет о детско-юношеском, студенческом и вообще массовом футболе. Отсюда выходят наши болельщики, растут любители футбола. Хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось, для этого РФС проведет тщательное расследование инцидента и накажет по всем строгим футбольным законам всех виновных, мы отнесемся к этому самым должным, внимательным и жестким образом", - рассказал Анохин.

"Возможно ли вмешательство в эту ситуацию правоохранительных органов? Конечно, но сначала нужно выяснить ряд деталей, понять, насколько тяжелые телесные повреждения получили участники инцидента", - добавил вице-президент РФС.

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