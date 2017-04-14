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Шарапова по-прежнему считает ITF частично виновной в своем отстранении из-за мельдония

Спорт
14 апреля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Однако спортсменка добавила, что она также несет ответственность за проваленный допинг-тест
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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© AP Photo/Wong Maye-E

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова раскритиковала Международную федерацию тенниса (ITF) за то, что ее не предупредили о внесении мельдония в список запрещенных веществ. Слова спортсменки приводит агентство Reuters.

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.

"Почему никто из ITF не подошел ко мне и в личной беседе не предупредил о поправках в списке запрещенных препаратов, учитывая тот факт, что начальство знало, что я принимала мельдоний во время участия в Кубке федерации в ноябре 2015 года, когда это вещество еще не было запрещено?" - поинтересовалась Шарапова.

Однако спортсменка добавила, что она также несет ответственность за проваленный допинг-тест. "В конечном счете это моя вина", - подытожила теннисистка.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. При этом с начала 2016 года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.

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Допинг-скандал вокруг Марии Шараповой
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