Хоккеист сборной России Бурдасов вернулся в строй перед матчем с французами

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Антон Бурдасов принял участие в тренировке олимпийской сборной России по хоккею на льду арены "Трактор" имени Белоусова в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Бурдасов занимается в тройке "синих" с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным. Игрок из-за простуды не тренировался в течение двух дней и не принял участия в первом матче Евровызова с французами, который прошел в четверг (0:1 ОТ).

Второй матч команд пройдет в субботу.