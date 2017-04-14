Хоккеист сборной России Бурдасов вернулся в строй перед матчем с французами

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Антон Бурдасов принял участие в тренировке олимпийской сборной России по хоккею на льду арены "Трактор" имени Белоусова в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Бурдасов занимается в тройке "синих" с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным. Игрок из-за простуды не тренировался в течение двух дней и не принял участия в первом матче Евровызова с французами, который прошел в четверг (0:1 ОТ).
Второй матч команд пройдет в субботу.