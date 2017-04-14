Источник: "Зенит" ведет переговоры о продлении контракта с Данни

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" ведет переговоры о продлении контракта с португальским полузащитником команды Мигелем Данни. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Нынешнее соглашение Данни с "Зенитом" истекает летом текущего года. 33-летний португалец является капитаном команды.

"Клуб и игрок ведут переговоры о продлении контракта. Пока все идет к тому, что игрок останется в "Зените" еще как минимум на год", - сказал источник.

Данни выступает за "Зенит" с 2008 года. Португалец провел в составе команды в различных турнирах 245 матчей и забил 66 мячей.