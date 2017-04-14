Источник: "Зенит" ведет переговоры о продлении контракта с Данни

Теракты в Египте: вера сильнее бомбМеждународная панорама 14 апреля, 17:00
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица ЛулаМеждународная панорама 14 апреля, 17:00
ЦБ создал прогноз по инфляции с помощью "Яндекс.Музыки"Общество 14 апреля, 16:55
ВФСО "Динамо" будет добиваться большей прозрачности от динамовских клубовСпорт 14 апреля, 16:48
Около 9 тыс. человек посетили научную конференцию "Ломоносов" в 2017 годуНаука 14 апреля, 16:41
Тепло, как в Арктике: как современные технологии помогают обогревать СеверВ стране 14 апреля, 16:30
WikiLeaks опубликовала данные о слежке ЦРУ за кандидатами в президенты Франции в 2012 годуМеждународная панорама 14 апреля, 16:26
Давыдов: задача Воробьева на посту тренера "Динамо" - выход в финал плей-офф КХЛСпорт 14 апреля, 16:21
Суд арестовал оппозиционера Мальцева на 15 сутокПроисшествия 14 апреля, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" ведет переговоры о продлении контракта с португальским полузащитником команды Мигелем Данни. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Нынешнее соглашение Данни с "Зенитом" истекает летом текущего года. 33-летний португалец является капитаном команды.
"Клуб и игрок ведут переговоры о продлении контракта. Пока все идет к тому, что игрок останется в "Зените" еще как минимум на год", - сказал источник.
Данни выступает за "Зенит" с 2008 года. Португалец провел в составе команды в различных турнирах 245 матчей и забил 66 мячей.