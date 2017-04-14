Мутко: газон на стадионе "Мордовия-Арена" будет засеиваться в июле

САРАНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Газон на стадионе "Мордовия-Арена", строящемся к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет засеиваться в июле. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, в пятницу посетивший объекты чемпионата мира в Саранске.

"Мордовия-Арена" должна быть построена к концу 2017 года, вместимость стадиона составит около 45 тысяч зрителей. Арена примет четыре матча группового турнира мирового первенства.

"Что касается стадиона, то мы скорректировали графики. Газон на нем будут засеивать в июле", - сказал Мутко.

По словам Мутко, на всех строящихся объектах, которые будут задействованы в Саранске во время чемпионата мира, ведется интенсивная работа. "Такие темпы должны быть сохранены. Особого внимания требует аэропорт - там будут продолжаться масштабные работы. Что касается новых гостиниц, то одна уже готова, вторая - почти готова, а еще две строятся", - отметил вице-премьер РФ.

На вопрос, может ли перед чемпионатом мира на новом саранском стадионе сыграть сборная России, Мутко ответил: "Почему бы и нет. Мы хотим играть на новых аренах. В этом году хотим открыть "Ростов-Арену", "Лужники".

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