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Свищев предложил расформировать мужскую сборную России по керлингу и собрать ее заново

Спорт
14 апреля, 15:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Россияне на чемпионате мира в канадском Калгари потерпели 11 поражений в 11 матчах и заняли последнее место на турнире
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Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев поднял вопрос о расформировании мужской национальной команды после неудачного выступления на чемпионате мира. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Сборная России на чемпионате мира в канадском Калгари потерпела 11 поражений в 11 матчах и заняла последнее место на турнире.

"Сегодня я провел встречу с тренерским штабом и со спортсменами, мы пытались разобраться в причинах неудачного выступления, и у меня складывается грустное впечатление. Подводя итоги, можно сказать, что есть ошибки и тренеров, и самих спортсменов. Мы беспристрастно выслушали все стороны и выяснили одну из причин, о которой раньше не говорили - скип (Алексей Стукальский - прим. ТАСС) и вице-скип (Алексей Тимофеев) не могли играть в одной команде из-за психологического фактора. В начале чемпионата все было нормально, они могли играть, а потом вдруг в середине турнира поняли, что это невозможно, и куда смотрели тренеры, тоже непонятно", - заявил Свищев.

"Поэтому я сегодня предложил расформировать тренерский штаб, который осуществлял подготовку к чемпионату мира, саму команду и строить ее с чистого листа. Состав команды сильный, он фактически занял четвертое место на чемпионате Европы, мы рвали как котят тех соперников, которые нас обыграли в одну калитку на мировом первенстве. Повлияла целая совокупность причин - психологические проблемы, упущения в подготовке спортсменов или что-то еще, поэтому я предложил (Юрию) Шулико (главному тренеру национальных команд) расформировать сборную и собрать ее сначала", - резюмировал он.

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