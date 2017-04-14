Новокузнецкий "Металлург" предложил контракт хоккеисту Александру Фролову

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новокузнецкий "Металлург" предложил двухлетний контракт нападающему Александру Фролову, проведшему два последних сезона в составе нижегородского "Торпедо". Об этом ТАСС рассказал агент Фролова Сергей Исаков.
Контракт 34-летнего Фролова с "Торпедо" истекает 30 апреля.
"Металлург" предложил Фролову двухлетний контракт. Но у нас есть и другие предложения, к тому же "Торпедо" хочет сохранить его в команде. Поэтому мы думаем", - сказал Исаков.
В текущем сезоне Фролов провел за нижегородский клуб 36 матчей, в которых набрал 19 очков (8 шайб + 11 передач). В Национальной хоккейной лиге он выступал за "Лос-Анджелес" и "Рейнджерс", чемпион России в составе "Динамо" (2005), чемпион мира 2009 года.