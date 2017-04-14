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Свищев: ВФЛА должна найти компромисс с IAAF в вопросе восстановления своих прав

Спорт
14 апреля, 16:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике считает, что без диалога ничего не получится
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Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Поиск компромисса с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) должен помочь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) восстановить свои права. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев.

В четверг после заседания совета IAAF президент организации Себастьян Коу отметил, что ВФЛА перестала прогрессировать в выполнении критериев, выставленных ей для восстановления членства в международной федерации. Коу подчеркнул, что вопросы вызывает и антидопинговая система, и работа тренеров, причастных к допинг-скандалам, и работа с информаторами.

"В данной ситуации не надо искать виноватых, нужно искать компромисс, который заключается прежде всего в налаживании контактов с IAAF, - отметил Свищев. - Без диалога ничего не получится, можно искать крайних сколько угодно, мы с вами уже этим наелись. Именно в диалоге методами спортивной дипломатии можно найти выход из данной проблемы".

В понедельник IAAF допустила семерых российских легкоатлетов до участия в соревнованиях под нейтральным флагом. По мнению Свищева, такое решение не является выходом из ситуации: "Страдают миллионы наших болельщиков, страдают тысячи наших спортсменов, и даже выступление под нейтральным флагом и допуск некоторых наших легкоатлетов на международную арену может откинуть нас на годы назад, потому что неучастие спортсменов в соревнованиях под эгидой IAAF не дает соревновательного опыта, это может привести к тому, что нынешние звезды не будут иметь достойной замены".

"Решать проблемы нужно шаг за шагом, в этом плане нужно взять пример с руководства страны, которое умеет договариваться. Этими проблемами надо жить, надо высаживать десант из известных авторитетных спортсменов, тренеров, руководства федерации и решать этот вопрос до конца, пока нас не восстановят в правах. Это может затянуться на годы, поэтому только ежеминутный диалог поможет здесь", - резюмировал он.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Паунда. Поводом для этого стали заявления Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD об имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами.

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