Давыдов: задача Воробьева на посту тренера "Динамо" - выход в финал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Задача нового главного тренера московского "Динамо" Владимира Воробьева на следующий сезон - выход в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил вице-президент бело-голубых Виталий Давыдов.

О назначении Воробьева было объявлено в пятницу. Соглашение с 44-специалистом рассчитано на один год. "Задача одна - это финал Кубка Гагарина, - заявил Давыдов. - Если будет успешно работать, контракт будет продлеваться, это словесная договоренность".

По мнению Давыдова, отсутствие опыта работы на таком уровне не помешает Воробьеву. "Риск во всех делах есть, кого бы мы ни ставили. Но тот факт, что он побыл вторым тренером и набрался опыта от нескольких тренеров, дает ему возможность проявить свои знания сейчас", - считает собеседник ТАСС.

На посту главного тренера Воробьев сменит Сергея Орешкина, контракт которого с клубом истекает 30 апреля. Воробьев - четырехкратный чемпион России: в составе московского "Динамо" (1995, 2005), "Ак Барса" (2006) и "Салавата Юлаева" (2008). Он является обладателем Кубка европейских чемпионов 2007 года в составе "Ак Барса".

Тренерскую карьеру начал в 2011 году в череповецкой "Северстали". Специалист также работал в донецком "Донбассе", астанинском "Барысе" и сборной Казахстана. В 2015 году Воробьев вошел в тренерский штаб московского "Динамо" под руководством Орешкина.

В сезоне-2016/17 бело-голубые дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступили петербургскому СКА со счетом 1-4.