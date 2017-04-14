ВФСО "Динамо" будет добиваться большей прозрачности от динамовских клубов

Теракты в Египте: вера сильнее бомбМеждународная панорама 14 апреля, 17:00
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица ЛулаМеждународная панорама 14 апреля, 17:00
ЦБ создал прогноз по инфляции с помощью "Яндекс.Музыки"Общество 14 апреля, 16:55
ВФСО "Динамо" будет добиваться большей прозрачности от динамовских клубовСпорт 14 апреля, 16:48
Около 9 тыс. человек посетили научную конференцию "Ломоносов" в 2017 годуНаука 14 апреля, 16:41
Тепло, как в Арктике: как современные технологии помогают обогревать СеверВ стране 14 апреля, 16:30
WikiLeaks опубликовала данные о слежке ЦРУ за кандидатами в президенты Франции в 2012 годуМеждународная панорама 14 апреля, 16:26
Давыдов: задача Воробьева на посту тренера "Динамо" - выход в финал плей-офф КХЛСпорт 14 апреля, 16:21
Суд арестовал оппозиционера Мальцева на 15 сутокПроисшествия 14 апреля, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" будет добиваться большей прозрачности в структуре управления динамовских профессиональных спортивных клубов. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ВФСО "Динамо" Эржена Ищенко.
В среду председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский, выступая на пленуме организации, сказал, что "прошел слух о скором банкротстве" хоккейного "Динамо", в связи с чем необходимо разобраться в том, как клуб расходует деньги.
"Речь идет не о том, что хоккейное "Динамо" может стать банкротом, а о том, что Центральному совету "Динамо" структура управления клубом и расходования им средств представляется непрозрачной. Мы будем добиваться от хоккейного "Динамо", как и от других динамовских профессиональных спортивных клубов, большей прозрачности", - сказала Ищенко.
На протяжении сезона-2016/17 в СМИ неоднократно сообщалось о финансовых проблемах "Динамо" - в частности о том, что игрокам команды не выплачивается зарплата.
"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА.