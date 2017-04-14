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ВФСО "Динамо" будет добиваться большей прозрачности от динамовских клубов

Спорт
14 апреля, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Центральному совету "Динамо" структура управления клубов и расходования ими средств представляется непрозрачной
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Хоккеисты "Динамо"

Хоккеисты "Динамо"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" будет добиваться большей прозрачности в структуре управления динамовских профессиональных спортивных клубов. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ВФСО "Динамо" Эржена Ищенко.

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В среду председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский, выступая на пленуме организации, сказал, что "прошел слух о скором банкротстве" хоккейного "Динамо", в связи с чем необходимо разобраться в том, как клуб расходует деньги.

"Речь идет не о том, что хоккейное "Динамо" может стать банкротом, а о том, что Центральному совету "Динамо" структура управления клубом и расходования им средств представляется непрозрачной. Мы будем добиваться от хоккейного "Динамо", как и от других динамовских профессиональных спортивных клубов, большей прозрачности", - сказала Ищенко.

На протяжении сезона-2016/17 в СМИ неоднократно сообщалось о финансовых проблемах "Динамо" - в частности о том, что игрокам команды не выплачивается зарплата.

"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА.

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