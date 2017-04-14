Тренер: хоккеист Любушкин восстановится к матчам сборной России со швейцарцами

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник олимпийской сборной России по хоккею Илья Любушкин должен восстановиться к матчам с командой Швейцарии. Об этом журналистам сообщил тренер команды Игорь Никитин.

"Антон Бурдасов сегодня покатался, вроде все нормально, надеемся, что сыграет (в игре с французами в субботу - прим. ТАСС). У Любушкина микротравма, даем возможность ему восстановиться, пока время есть. Думаю, в играх со Швейцарией он уже примет участие", - рассказал Никитин.

Российская сборная проведет матчи со швейцарцами в рамках Еврочелленджа - 19 и 23 апреля.