Зачинщики драки на футбольном матче УрФУ - ЧГУ будут дисквалифицированы на 3-9 игр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Зачинщики драки на матче между командами Уральского федерального университета и Чеченского госуниверситета, который состоялся 13 апреля, будут выявлены после заседания комитета Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) 19 апреля, к виновным футболистам будут применены санкции в виде пропуска от трех до девяти матчей в зависимости от степени вины, сообщил в пятницу ТАСС президент НСФЛ Андрей Стукалов.
На 72-й минуте матча между УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный) при счете 1:1 на поле произошла массовая драка между футболистами. Потасовку удалось остановить не без помощи полиции. В результате инцидента футболист екатеринбургской команды Александр Тарасов покинул поле с окровавленным лицом. Арбитры приняли решение не доигрывать матч.
"Наш контрольный комитет соберется 19 апреля, будет вынесен вердикт по матчу, который был прерван при счете 1:1. Кроме того, по видеозаписи, фотографиям и рапорту судей будут выявлены зачинщики драки, к которым мы применим соответствующие регламенту санкции. Это пропуск от трех до девяти матчей, в зависимости от степени вины в данном эпизоде", - сказал Стукалов.
Он подчеркнул, что уже через несколько минут после конфликта команды "остыли". "Они находились в одной гостинице на одном этаже, никакой неприязни не испытывали. Утром спокойно завтракали в одной столовой", - отметил собеседник.
В Чеченском госуниверситете отказались комментировать данную ситуацию. Получить комментарий от футбольной команды Уральского федерального университета ТАСС пока не удалось.
Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал наказать виновных в драке между командами.