Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сальников: ВФП определится со вступлением в Ассоциацию водных видов спорта до 21 мая

Спорт
14 апреля, 17:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
При этом президиум ВФП принял решение о создании рабочей группы с целью выработки предложений о создании и деятельности данной организации
Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Сальников

Владимир Сальников

© Юрий Машков/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация плавания (ВФП) примет решение по поводу вступления в состав Ассоциации водных видов спорта России не позднее 21 мая. Об этом журналистам заявил глава ВФП, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

Ранее президиумы трех российских федераций по прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло, возглавляемые Алексеем Власенко, проголосовали за вступление в состав новой организации.

"Президиум ВФП поддерживает решение высшего наблюдательного совета организации о возможности создания Ассоциации водных видов спорта России, но не имеет возможности принять решение о вхождении или не вхождении коллективным членом в ассоциацию ввиду того, что не представлено достаточной информации о регламенте возможной деятельности ассоциации, - сказал Сальников. - При этом президиум ВФП принял решение о создании рабочей группы с целью выработки предложений о создании и деятельности данной организации с предоставлением в стратегический комитет по развитию высшего наблюдательного совета ВФП не позднее 21 мая этого года".

Ранее сообщалось, что одна из основных целей создания ассоциации - создание единого пула спонсоров для поддержки водных видов спорта в России. Все федерации, которые войдут в состав новой организации, продолжат свое существование.

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе ранее высказывался в поддержку инициативы по созданию Ассоциации водных видов спорта России. По словам Маглионе, создание подобной организации будет способствовать взаимодействию и укреплению взаимоотношений между FINA и Россией.

Ассоциации, объединяющие федерации по водным видам спорта, существуют в таких странах, как Великобритания, Германия, Италия, Бразилия, Швеция, Нидерланды, Япония, ЮАР. В Канаде и США федерации не только входят в состав организаций Aquatics Canada и US Aquatic Sports соответственно, но и сами являются членами FINA.

Смотрите также

Покровская выдвинута в состав руководящих органов Ассоциации водных видов спорта России
Президиум ФСПР проголосовал за вступление в Ассоциацию водных видов спорта России
Ефимова поддерживает идею о создании Ассоциации водных видов спорта России
Кабельский выдвинут на пост вице-президента Ассоциации водных видов спорта РФ
Президиум РФПВ проголосовал за вступление в Ассоциацию водных видов спорта России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Игроки СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов (слева направо), забивший решающий гол в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и "Металлург"
17
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Марий Эл арестован до 12 июня
2
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
3
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
4
Список претендентов на пост мэра Омска сократился до двух кандидатов
5
СМИ: хакеры взломали сотни каналов YouTube
6
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
7
ВС США опубликовали видео применения "матери всех бомб" в Афганистане
Темы дня
Загрузка...
Реклама