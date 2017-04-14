Сальников: ВФП определится со вступлением в Ассоциацию водных видов спорта до 21 мая

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МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация плавания (ВФП) примет решение по поводу вступления в состав Ассоциации водных видов спорта России не позднее 21 мая. Об этом журналистам заявил глава ВФП, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.
Ранее президиумы трех российских федераций по прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло, возглавляемые Алексеем Власенко, проголосовали за вступление в состав новой организации.
"Президиум ВФП поддерживает решение высшего наблюдательного совета организации о возможности создания Ассоциации водных видов спорта России, но не имеет возможности принять решение о вхождении или не вхождении коллективным членом в ассоциацию ввиду того, что не представлено достаточной информации о регламенте возможной деятельности ассоциации, - сказал Сальников. - При этом президиум ВФП принял решение о создании рабочей группы с целью выработки предложений о создании и деятельности данной организации с предоставлением в стратегический комитет по развитию высшего наблюдательного совета ВФП не позднее 21 мая этого года".
Ранее сообщалось, что одна из основных целей создания ассоциации - создание единого пула спонсоров для поддержки водных видов спорта в России. Все федерации, которые войдут в состав новой организации, продолжат свое существование.
Президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе ранее высказывался в поддержку инициативы по созданию Ассоциации водных видов спорта России. По словам Маглионе, создание подобной организации будет способствовать взаимодействию и укреплению взаимоотношений между FINA и Россией.
Ассоциации, объединяющие федерации по водным видам спорта, существуют в таких странах, как Великобритания, Германия, Италия, Бразилия, Швеция, Нидерланды, Япония, ЮАР. В Канаде и США федерации не только входят в состав организаций Aquatics Canada и US Aquatic Sports соответственно, но и сами являются членами FINA.