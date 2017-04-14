Тренер Никитин: Хоккеисты Франции привыкли играть с соперником, доминирующим на льду

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Франции привыкли играть с соперниками, которые доминируют на площадке. Такое мнение журналистам высказал тренер олимпийской команды России Игорь Никитин.

Французы в первом матче команд в Евровызове в Челябинске обыграли олимпийскую сборную России, забросив единственную шайбу в овертайме. Второй матч команды проведут в субботу.

"Сборная Франции - достаточно терпеливая команда, она часто играет против соперников, которые доминируют. Скажем так, они умеют играть в такие игры, и мы столкнулись с обороной, которую не сумели взломать, - сказал Никитин. - Ребята все понимают - они старались, не филонили и расстроены".

Никитин не стал придавать значение тому, что тренерский штаб разбил звено игравших в "Сибири" Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Степана Санникова. "У нас здесь сборная России, и говорить о сибирской тройке неуместно. Мы готовимся к чемпионату мира и преследуем другие цели", - отметил он.

Начало игры в субботу - в 14:00 мск.