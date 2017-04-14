Сальников удовлетворен промежуточными итогами чемпионата России по плаванию

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников положительно оценивает промежуточные итоги чемпионата России, который проходит в Москве. Об этом он заявил журналистам.

Чемпионат России проходит в Москве 10-14 апреля, турнир является квалификационным на чемпионат мира - 2017 по водным видам спорта в Будапеште.

"Показанные результаты меня радуют, - сказал Сальников. - На некоторых дистанциях наши спортсмены оказались в мировой тройке, а на некоторых - впереди планеты всей. Это, естественно, вызывает положительные эмоции. Конечно, не всем удалось реализовать свой потенциал, но что тут сетовать, это природа спорта".

"На чемпионате России на сегодняшний момент было обновлено пять национальных рекордов, Евгений Рылов установил рекорд Европы, а пловец Климент Колесников побил юношеские рекорды мира, Европы и России, - добавил Сальников. - Все эти спортсмены достойны похвалы, они - украшение любых соревнований. Каждый чемпионат России мы ожидаем рекордов, так что эти результаты были ожидаемы".

"На данный момент 11 результатов, показанных на этом чемпионате России, попадают в топ-3 мирового рейтинга, это очень важно", - подчеркнул он.

Чемпионат России завершится 14 апреля вечерней программой (18:00-20:00 мск).