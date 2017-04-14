Агент: "Спартак" будет иметь приоритет в случае выкупа трансфера Маурисио у "Лацио"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" будет иметь приоритет, если захочет выкупить у итальянского "Лацио" права на бразильского защитника Маурисио. Об это ТАСС сообщил агент игрока Витор Гонсалвеш.

"Маурисио очень счастлив играть в "Спартаке" и почти уверен, что станет чемпионом с командой в нынешнем сезоне. На данный момент говорить о его будущем преждевременно. "Спартак" будет иметь приоритет в сделке, если захочет выкупить трансфер. К Маурисио есть интерес, как в России, так и за ее пределами, это хороший игрок, профессиональный и трудолюбивый, только топ-клубы получат шанс подписать его в следующем сезоне", - рассказал Гонсалвеш.

Взятый в аренду с правом выкупа у "Лацио" Маурисио в нынешнем сезоне провел в составе "Спартака" девять матчей и забил один гол.