Попечительский совет одобрил утверждение Вячеслава Екимова на посту президента ФВСР

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Попечительский совет Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) на своем заседании одобрил утверждение трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова на посту президента организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФВСР.

14 апреля состоялось заседание попечительского совета ФВСР, которое стало первым после декабрьского избрания Екимова главой этой общественной организации.

"Попечительский совет одобрил утверждение Екимова и выразил надежду, что с этим руководителем отечественный велоспорт добьется еще больших высот", - отметил собеседник агентства.

Члены попечительского совета, состав которого не претерпел никаких изменений, также утвердили финансовый план на 2017 год.

В заседании попечительского совета приняли участие его председатель - генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, почетный президент ФВСР Игорь Макаров, видные представители отечественного бизнеса, а также представители российских регионов, которые активно способствуют развитию велосипедного спорта.

Вячеслав Екимов был избран президентом Федерации велосипедного спорта России 14 декабря.