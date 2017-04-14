Попечительский совет одобрил утверждение Вячеслава Екимова на посту президента ФВСР

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Попечительский совет одобрил утверждение Вячеслава Екимова на посту президента ФВСРСпорт 14 апреля, 17:50
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Попечительский совет Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) на своем заседании одобрил утверждение трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова на посту президента организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФВСР.
14 апреля состоялось заседание попечительского совета ФВСР, которое стало первым после декабрьского избрания Екимова главой этой общественной организации.
"Попечительский совет одобрил утверждение Екимова и выразил надежду, что с этим руководителем отечественный велоспорт добьется еще больших высот", - отметил собеседник агентства.
Члены попечительского совета, состав которого не претерпел никаких изменений, также утвердили финансовый план на 2017 год.
В заседании попечительского совета приняли участие его председатель - генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, почетный президент ФВСР Игорь Макаров, видные представители отечественного бизнеса, а также представители российских регионов, которые активно способствуют развитию велосипедного спорта.
Вячеслав Екимов был избран президентом Федерации велосипедного спорта России 14 декабря.