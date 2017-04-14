Балашихинское "Динамо" победило усть-каменогорское "Торпедо" во втором матче финала ВХЛ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Балашихинское "Динамо" обыграло на выезде усть-каменогорское "Торпедо" со счетом 3:1 во втором матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

У "Динамо" шайбы забросили Дмитрий Сидляров (24-я минута), Кирилл Пилипенко (25), Дмитрий Марковкин (35). У "Торпедо" отличился Джоржон Сауторн (49). В середине третьего периода между хоккеистами произошла массовая драка, по итогам которой 10 игроков были наказаны различными штрафами.

"Динамо" ведет в финальной серии до четырех побед со счетом 2-0.

Следующий матч пройдет 17 апреля в Балашихе.