Не сбавлять темп: Виталий Мутко оценил ход подготовки Саранска к ЧМ-2018

САРАНСК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко в пятницу побывал в Саранске, чтобы лично посмотреть, как город готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Вместе с генеральным директором оргкомитета "Россия-2018" Алексеем Сорокиным и временно исполняющим обязанности главы Мордовии Владимиром Волковым он оценил ход реконструкции аэропорта, побывал на стройке "Мордовии-Арены", на тренировочной площадке футбольного клуба "Мордовия", ознакомился с ходом строительства пятизвездочной гостиницы и гостинично-жилого комплекса.

По итогам визита вице-премьер РФ провел совещание в Доме Республики по вопросам подготовки Мордовии к проведению чемпионата мира по футболу.

Аэропорт требует особого внимания

После совещания Мутко рассказал журналистам, что удовлетворен тем, как Мордовия готовится к турниру. Он отметил, что регион проделал огромную работу со времени его последнего приезда. При этом особое внимание вице-премьер попросил уделить аэропорту, который пока находится в невысокой стадии готовности.

"Около 66 объектов реализуется в Саранске - это аэропорт, гостиницы, медицинские учреждения, фан-зоны и прочее. Сегодня мы посмотрели многие объекты, и на всех идет интенсивная работа, такие темпы должны быть сохранены. Что касается аэропорта, то он требует особого внимания, предстоит большая напряженная работа", - отметил председатель оргкомитета "Россия-2018".

Сейчас завершаются работы по строительству металлоконструкций каркаса здания терминала аэропорта. Готовность монтажа металлоконструкций составляет 85%. Продолжаются работы по устройству монолитных перекрытий первого и второго этажей здания, монолитных лестничных клеток, шахт лифта. Ввод аэропорта в эксплуатацию намечен на декабрь 2017 года.

"Мордовия-Арена" должна иметь владельца

По словам Мутко, стадион "Мордовия-Арена", на котором пройдут матчи чемпионата мира, после завершения турнира перейдет на баланс республики. При этом врио главы региона Владимир Волков добавил, что регион уже ищет спонсора, который сможет содержать и саму арену, и футбольный клуб "Мордовия".

"Перед и во время чемпионата мира арена будет эксплуатироваться компанией "Спорт-Инжиниринг". Сейчас для стадиона формируется служба эксплуатации. Параллельно мы возьмем на себя создание некой модели и концепции управления стадионом, чтобы он смог стать рентабельным и окупаемым. Дальше мы передадим его республике, а она, в свою очередь, будет решать, что с ним делать", - сказал Мутко.

Вице-премьер РФ рассказал, что был немного скорректирован график строительства стадиона: так, засев газона был перенесен с июня на июль. На вопрос, может ли на новом саранском стадионе перед чемпионатом мира сыграть сборная России, Мутко ответил: "Почему бы и нет, мы хотим играть на новых аренах. В этом году, например, хотим открыть "Ростов-Арену", "Лужники".

Сдача "Мордовии-Арены" намечена на декабрь 2017 года. На стадионе, вместимость которого составит около 45 тысяч зрителей, состоятся четыре матча группового этапа чемпионата мира. Планируется, что после мирового первенства на арене будет проводить домашние матчи саранская "Мордовия", а вместимость стадиона будет сокращена до 30 тысяч мест.

Строительство "Мордовии-Арены" идет по графику. Готовность стадиона составляет 65%. Свайные и монолитные работы выполнены на 100%, устройство наружных стен и перегородок на 75%; поставка основных металлоконструкций - на 94%; монтаж основных металлоконструкций - на 55%.

База "Мордовии" тоже готовится к чемпионату мира

Мутко посетил тренировочную базу "Мордовии", которую после проведения необходимой реконструкции также планируется задействовать в чемпионате мира. К имеющемуся в наличии полю с искусственным покрытием будет добавлено еще одно с натуральным газоном высокого качества, соответствующим международным стандартам Международной федерации футбола (ФИФА). Общая готовность объекта - 70%. Кроме того, на базе "Мордовии" строится пресс-центр минимум на 100 мест, а также раздевалки и трибуны на 520 человек, которые смогут использовать представители СМИ и зрители при проведении открытых тренировок.

Помимо базы "Мордовии", команды - участницы чемпионата мира смогут тренироваться на стадионе "Старт" и на поле Центра олимпийской подготовки (ЦОП). Работы на всех трех тренировочных площадках должны быть завершены к августу 2017 года. Две площадки будут основными, а одна станет резервной. После чемпионата мира их будут использовать футбольные клубы, детско-юношеские спортивные школы и футболисты-любители.

Что касается гостиничного фонда, то к декабрю в Саранске будут построены два новых отеля - один уровня три-четыре звезды, другой - пятизвездочный. Первая в столице Мордовии гостиница категории "пять звезд" откроется на Кавказской улице и будет рассчитана на 159 номеров разной классификации. В отеле будет установлена система безопасности последнего поколения.

Помимо Саранска, матчи чемпионата мира также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде и Сочи. Турнир продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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