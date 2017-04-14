Хохлачев сыграет вместо Широкова в составе СКА в матче финала КХЛ с "Металлургом"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард санкт-петербургского СКА Сергей Широков не сыграет в четвертом матче финала Кубка Гагарина по хоккею против магнитогорского "Металлурга", передает корреспондент ТАСС с места событий.
Вместо него в звене с Николаем Прохоркиным и Сергеем Плотниковым на лед выйдет Александр Хохлачев.
В составе "Металлурга" одно изменение по сравнению с предыдущим матчем - Александр Семин переведен из второго звена в третье. Вместо него во второй пятерке заявлен Евгений Тимкин.
Встреча пройдет в пятницу в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге. Начало - 19:30 мск. После трех матчей впереди СКА - 2-1.