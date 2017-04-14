CAS назначил на 15 мая слушания по делу лыжника Петухова

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российского лыжника Алексея Петухова пройдут 15 мая. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в Instagram.
"Наконец-то назначена дата слушаний в CAS, 15 мая. Теперь есть хоть какая-то определенность, тренируемся мы дальше спокойно или идем в Гражданский суд!" - написал Петухов.
23 декабря несколько лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. В их числе был Петухов.
Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе санкции, наложенные Международной федерацией лыжных видов спорта в отношении пяти российских лыжников, включая Петухова.