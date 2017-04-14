Победитель ралли "Дакар" Карякин стал послом ЧМ-2018 по футболу

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Победитель ралли "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин стал послом Екатеринбурга как города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом гонщик сообщил на своей официальной странице в Instagram.
"С сегодняшнего дня я стал послом Екатеринбурга, города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Большая честь для меня, я буду рад максимально поддержать родной город в этом спортивном событии", - заявил Карякин.
Кроме того, гонщик сообщил, что 16 апреля примет участие в открытии матча 23-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Томью".
Матчи чемпионата мира состоятся на 12 стадионах в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Самара, Саранск, Калининград, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород) с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.
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