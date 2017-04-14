Ефимова: чемпионат России по плаванию стал отличным началом подготовки к ЧМ

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МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова считает, что ее результаты на отборочном чемпионате страны стали отличным началом для подготовки к чемпионату мира - 2017 в Будапеште. Об этом спортсменка заявила журналистам.
На чемпионате России в Москве Ефимова показала лучшие результаты сезона в мире на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом. Турнир являлся отборочным на ЧМ-2017.
"На брассовых дистанциях у меня три результата лучшие в мире, считаю, что это отличное начало подготовки к чемпионату мира, - сказала спортсменка. - Тяжелые тренировки, хорошая команда, хороший тренер и позитивный настрой - залог успеха. Что касается конкуренции на чемпионате России, то пока она слабоватенькая. На дистанции 200 м брассом если только есть немного, а на 50 и 100 м девчонки пока далековато, думаю, что в ближайшем будущем уже подтянутся".
Чемпионат мира пройдет с 18 по 30 июля в Будапеште.