Журнал Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Немецкий журнал Spiegel обвинил футболиста сборной Португалии и испанского "Реала" (Мадрид) Криштиану Роналду в изнасиловании в США в 2009 году. Расследование опубликовано на сайте издания.
По информации источника, инцидент произошел в Лас-Вегасе (штат Невада) 13 июня 2009 года, где Роналду отдыхал вместе с родственниками. Как утверждает издание, американка, которой на тот момент было около 20 лет, заявила, что Роналду ее изнасиловал.
При этом утверждается, что адвокат Роналду 12 января 2010 года заплатил предполагаемой жертве $375 тысяч, чтобы она не предъявляла футболисту обвинений.