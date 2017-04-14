Журнал Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Немецкий журнал Spiegel обвинил футболиста сборной Португалии и испанского "Реала" (Мадрид) Криштиану Роналду в изнасиловании в США в 2009 году. Расследование опубликовано на сайте издания.

По информации источника, инцидент произошел в Лас-Вегасе (штат Невада) 13 июня 2009 года, где Роналду отдыхал вместе с родственниками. Как утверждает издание, американка, которой на тот момент было около 20 лет, заявила, что Роналду ее изнасиловал.

При этом утверждается, что адвокат Роналду 12 января 2010 года заплатил предполагаемой жертве $375 тысяч, чтобы она не предъявляла футболисту обвинений.