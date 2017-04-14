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Тренер: 28 пловцов вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ

Спорт
14 апреля, 20:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Состав был сформирован по итогам отборочного чемпионата России, который проходил в Москве 10-14 апреля
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МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) утвердил предварительный состав сборной России на чемпионат мира - 2017 по водным видам спорта в Будапеште. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Сергей Колмогоров.

Состав был сформирован по итогам отборочного чемпионата России, который проходил в Москве 10-14 апреля. "Президиум ВФП утвердил предварительный состав команды, в которую вошли 28 спортсменов, окончательный состав будет утвержден в ближайшие дни", - сказал Колмогоров.

Предварительный состав сборной России на чемпионат мира - 2017: Вероника Попова, Анастасия Фесикова, Дарья Устинова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Виктория Андреева, Анастасия Гуженкова, Арина Опенышева, Розалия Насретдинова, Наталья Иванеева, Владимир Морозов, Данила Изотов, Александр Красных, Евгений Рылов, Григорий Тарасевич, Климент Колесников, Всеволод Занько, Антон Чупков, Илья Хоменко, Олег Костин, Кирилл Пригода, Никита Королев, Александр Попков, Михаил Довгалюк, Никита Лобинцев, Евгений Седов, Даниил Пахомов, Илья Дружинин.

Чемпионат мира пройдет 18-30 июля.

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