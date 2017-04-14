Крамник сыграл вничью с Гельфандом на шахматном супертурнире в Цюрихе

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Крамник сыграл вничью с Борисом Гельфандом из Израиля в третьем туре традиционного шахматного супертурнира, который проходит в швейцарском Цюрихе. В нынешнем году турнир посвящен памяти Виктора Корчного.
В других матчах лидер соревнований Хикару Накамура из США уступил россиянину Петру Свидлеру, а Вишванатан Ананд из Индии проиграл другому россиянину Яну Непомнящему. Партия Янник Пеллетье (Франция) - Григорий Опарин (Россия) завершилась вничью.
После трех туров лидируют Накамура, Крамник, Свидлер и Непомнящий (по 4 очка), далее идут Гельфанд (3), Ананд, Опарин (по 2) и Пеллетье (1).
В нынешнем году супертурнир в Цюрихе проводится в память о гроссмейстере Викторе Корчном, который скончался в Швейцарии в июне прошлого года. В 1976 году Корчной отказался возвращаться в СССР и стал выступать за Швейцарию, сыграв в двух матчах за чемпионский титул с Анатолием Карповым - в 1978 году в Багио (Филиппины), в 1981-м - в итальянском Мерано. Оба раза советский чемпион мира Карпов победил, защитив титул.